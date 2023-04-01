Захарова высказалась о преследовании Трампа в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подготовку в США к предъявлению обвинений экс-президенту страны Дональду Трампу.
Ранее стало известно, что политику предъявят «многочисленные обвинения» в фальсификации деловых документов, по меньшей мере одно из них касается уголовного преступления. Заключение будет оглашено, когда Трамп явится в суд - предварительно, экс-президент прибудет на заседание 4 апреля.
«Жду, когда редакция The Wall Street Journal потребует выслать из России всех американских журналистов и посла ... в ответ на творящийся в Америке разгул демократии», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев заявил, что преследования Трампа в США нацелены на недопущение его до президентских выборов в 2024 году, сообщает «Радиоточка НСН».
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