Захарова: ВСУ западными ракетами атаковали гражданские объекты под Курском
ВСУ могли применять западные ракеты НIMARS для атаки на гражданские объекты в Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что в ведомстве уже сообщали о нескольких атаках ВСУ на территории РФ.
Захарова добавила, что в результате атаки украинских военных на мост через реку Сейм Глушковского района, которая произошла 16 августа, объект был полностью разрушен. Дипломат заверила, что виновные в случившемся «понесут суровое наказание».
Ранее RT сообщил, что украинский беспилотник сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков, с внешней стороны периметра Запорожской АЭС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru