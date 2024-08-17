Захарова: ВСУ западными ракетами атаковали гражданские объекты под Курском

ВСУ могли применять западные ракеты НIMARS для атаки на гражданские объекты в Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что в ведомстве уже сообщали о нескольких атаках ВСУ на территории РФ.

АЭС под прицелом: Военкоры обвинили ВСУ в планах взорвать «грязную бомбу»

Захарова добавила, что в результате атаки украинских военных на мост через реку Сейм Глушковского района, которая произошла 16 августа, объект был полностью разрушен. Дипломат заверила, что виновные в случившемся «понесут суровое наказание».

Ранее RT сообщил, что украинский беспилотник сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков, с внешней стороны периметра Запорожской АЭС.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьРакетыВСУМария ЗахароваМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры