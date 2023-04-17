Мать Кара-Мурзы прокомментировала приговор сыну

Мать Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) Майя заявила NEWS.ru, что приговор сыну превзошел даже ее ожидания.

Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии
«Ожидала, что будет циничный приговор 24 года, но он превзошел мои ожидания», - сказала она.

Она также призналась, что за год ей разрешили лишь один раз увидеть сына. Майю не пустили на заседание никого из родственников, кроме нее. Также в суд, по ее словам, не смогли пройти послы иностранных государств.

Ранее российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в британский МИД после оглашения приговора Влаимиру Кара-Мурзе, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МатьПриговор

Горячие новости

Все новости

партнеры