Мать Кара-Мурзы прокомментировала приговор сыну

«Ожидала, что будет циничный приговор 24 года, но он превзошел мои ожидания», - сказала она.



Она также призналась, что за год ей разрешили лишь один раз увидеть сына. Майю не пустили на заседание никого из родственников, кроме нее. Также в суд, по ее словам, не смогли пройти послы иностранных государств.

Ранее российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в британский МИД после оглашения приговора Влаимиру Кара-Мурзе, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».