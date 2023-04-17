Мать Кара-Мурзы прокомментировала приговор сыну
17 апреля 202313:35
Мать Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) Майя заявила NEWS.ru, что приговор сыну превзошел даже ее ожидания.
«Ожидала, что будет циничный приговор 24 года, но он превзошел мои ожидания», - сказала она.
Она также призналась, что за год ей разрешили лишь один раз увидеть сына. Майю не пустили на заседание никого из родственников, кроме нее. Также в суд, по ее словам, не смогли пройти послы иностранных государств.
Ранее российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в британский МИД после оглашения приговора Влаимиру Кара-Мурзе, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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17 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru