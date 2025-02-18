Захарова: В российско-американских переговорах в Эр-Рияде объявили перерыв

По её словам, в настоящее время объявлен небольшой перерыв, после чего стороны продолжат переговорный процесс.

«У нас огромное количество вопросов... После переговоров запланировано общение министра иностранных дел России Сергея Лаврова со СМИ», - добавила Захарова.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, что оценку переговорам России и США в Эр-Рияде давать ещё рано, сообщает RT.

