Песков заявил, что понимания по встрече Путина и Трампа еще нет

Понимания по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля допустил, что ситуация может проясниться после встречи российской и американской делегаций, проходящей в Эр-Рияде.

«Возможно, появятся какие-то прикидки по итогам... переговоров», - указал Песков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, напоминает RT.

