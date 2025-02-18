Песков заявил, что понимания по встрече Путина и Трампа еще нет
18 февраля 202512:22
Понимания по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля допустил, что ситуация может проясниться после встречи российской и американской делегаций, проходящей в Эр-Рияде.
«Возможно, появятся какие-то прикидки по итогам... переговоров», - указал Песков.
Ранее Дональд Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru