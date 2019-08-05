Захарова упрекнула Помпео в неуважении к референдуму в Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о том, что Крым должен вернуться в состав Украины. По словам дипломата, такие заявления являются неуважительными по отношению к результатам крымского референдума, сообщают Известия. Она напомнила, что по его итогам полуостров вернулся в состав России.
В публикации на своей странице в Facebook, уточняет Газета.ру, Захарова написала, что «последний человек, кому Крым что-то должен, это Мaйк Помпео, который не увaжaет результaты демокрaтического волеизъявления крымчaн».
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов напомнил в эфире НСН, что все процедуры по возвращению Крыма в состав РФ соответствуют международному праву.
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