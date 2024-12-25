Захарова: Украина не может самостоятельно создать ядерное оружие

Украина не способна самостоятельно создать ядерное оружие. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её словам, возможность обзавестись ядерным оружием появится у Киева только в случае получения важных для этого компонентов «от других государств».

«Самостоятельно... за несколько недель не может создать ядерное оружие. Это факт, точка», - заключила она.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что возможное создание Киевом ядерной бомбы не повлияет на ситуацию на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеУкраинаМИД РФМария Захарова

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