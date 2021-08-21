Захарова указала Польше на прямой «вклад» в миграционный кризис в Европе

Захарова обратила внимание на то, что польско-белорусской границе оказались несколько десятков человек. При этом, за 2015-2020 годы в страны Европы переселились около 5,8 миллиона мигрантов, в большинстве случаев - из региона Ближнего Востока и Северной Африки, уточнила официальный представитель МИД РФ в своем Telegram канале.

«И польский вклад в эту статистику самый что ни на есть прямой. Например, Польша активно участвовала в нападении на Ирак. Только в этой стране в 2002-2008 годах в военной операции, с учетом ротации личного состава, приняли участие более 10 тысяч польских военнослужащих», - написала Захарова.

Она обратилась в властям Польши с вопросом.

«Когда и как Варшава охарактеризует свои игры и игры НАТО, спровоцировавшие невиданный миграционный кризис и межконтинентальный исход народов?» - спросила Захарова.

Напомним, Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным ей миграционным кризисом. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство. Однако с учетом вводимых санкций и политическим давлением Запада Минск может прекратить выполнять эту функцию, подчеркнул тогда белорусский лидер.

