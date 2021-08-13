Польша начала доставлять беженцев к границе Белоруссии. Видео
Польша начала организованно доставлять беженцев к белорусской границе. Подобная активность замечена на участке пограничной заставы Беляны, сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии. На официальном сайте ведомства появилось соответствующее видео.
Как подчёркивают в комитете, автомобиль данного типа не характерен для польской погранслужбы, он используется Вооружённым силам Польши.
Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным ей миграционным кризисом. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тысяч нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь прошлый год. Мигранты предпринимают попытки проникнуть также в Польшу через Белоруссию.
В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство. Однако с учетом вводимых санкций и политическим давлением Запада Минск может прекратить выполнять эту функцию, подчеркнул тогда белорусский лидер.
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