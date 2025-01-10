Захарова указала на фейковую цитату Ленина в докладе Ниинистё для ЕС

Захарова отметила, что после проверки цитата оказалась «бородатым фейком» и подчеркнула, что это не редкая ситуация для докладов ЕС.

По ее словам, впервые эту цитату использовал американский журналист Джо Элсоп в 1970 году, а через какое-то время фейковое высказывание стал употреблять президент США Ричард Никсон.

Ранее Захарова назвала фейком сведения о якобы вылете нового посла России в Вашингтон, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

