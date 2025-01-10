Захарова указала на фейковую цитату Ленина в докладе Ниинистё для ЕС

Экс-президент Финляндии Саули Ниинистё в докладе для Европейского союза привёл несуществующую цитату Владимира Ленина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так, Ниинистё в докладе «Безопаснее вместе: укрепление гражданской и военной готовности Европы» привел такую цитату якобы Ленина: «Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь — продолжайте, если наткнётесь на сталь — остановитесь».

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Захарова отметила, что после проверки цитата оказалась «бородатым фейком» и подчеркнула, что это не редкая ситуация для докладов ЕС.

По ее словам, впервые эту цитату использовал американский журналист Джо Элсоп в 1970 году, а через какое-то время фейковое высказывание стал употреблять президент США Ричард Никсон.

Ранее Захарова назвала фейком сведения о якобы вылете нового посла России в Вашингтон, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:ЛенинМария Захарова

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