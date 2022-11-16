Захарова: у США всегда есть на кого возложить ответственность

Вашингтону плевать на результаты расследования инцидента с падением ракеты в Польше, так как у него всегда есть на кого возложить ответственность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Таким образом, она прокомментировала заявление Белого дома о том, что он считает Москву ответственной за инцидент с упавшими ракетами в Польше вне зависимости от окончательных результатов расследования произошедшего.

«Правительству США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

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Захарова также добавила, что теперь американцы поймут, почему убийца 35-го президента США Джона Кеннеди до сих пор не найден, и почему не были предотвращены теракты 11 сентября 2001 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никакого отношения к инциденту в Польше, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетаПольшаРоссияСШАМария Захарова
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