Захарова: у США всегда есть на кого возложить ответственность

Вашингтону плевать на результаты расследования инцидента с падением ракеты в Польше, так как у него всегда есть на кого возложить ответственность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Таким образом, она прокомментировала заявление Белого дома о том, что он считает Москву ответственной за инцидент с упавшими ракетами в Польше вне зависимости от окончательных результатов расследования произошедшего.

«Правительству США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам», — написала дипломат в своем Telegram-канале.