Захарова: У России нет и не было планов нападать на ЕС и НАТО
Планов нападения на страны Евросоюза и НАТО у России нет и не было. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) Франции опубликовал стратегический национальный обзор за текущий год. В документе часто встречаются слова о «российской угрозе» и утверждается, что Москва якобы может пойти на агрессивные действия против Европы в течение 3-5 лет.
«Авторы не могут не знать, что у России нет и никогда не было планов нападать на страны Европейского союза, НАТО. Это пропагандистская ложь, чушь, мифология», - заявила Захарова.
По мнению дипломата, авторы документа призывают готовиться к агрессивным действиям Парижа в том числе против России. Как отметила Захарова, Франция закрепляет курс на комплексную подготовку к прямому вооруженному конфликту с РФ и уделяет внимание своим силам ядерного сдерживания, подчеркивая их роль как ключевого фактора обеспечения безопасности страны и Евросоюза. Дипломат напомнила, что у РФ есть аналогичные силы, и посоветовала Парижу «немножко охладить свой пыл».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru