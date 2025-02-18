Захарова: У Каллас нет совести, если она заявляет, что ВСУ не убивает мирных россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала верховного представителя объединения по международным делам и политике безопасности Каю Каллас «чудовищем» без совести, комментируя ее заявление, что гражданское население России не погибает в ходе украинского конфликта. Об этом она завила на брифинге.

Захарова напомнила о том, что с 12 по 17 февраля в результате атаки БПЛА ВСУ по гражданскому транспорту и объектам в Белгородской области погибли шесть человек и не менее восьми пострадало. В связи с этим она напомнила, что Россия «каждый раз» сообщает о преступлениях киевского режима против мирного населения РФ.

Каллас заявила, что соглашение по Украине невозможно без участия Европы

«…И вот выползло чудовище на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, и мы услышали слова о том, что якобы российское гражданское население не страдает и его не убивают. Я отказывалась верить, что это не фейк», - заявила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что у таких людей «нет совести» раз они, «обладая всей полнотой информации», делают такие заявления.

Ранее Захарова назвала провокацией Киева звучащие в адрес России обвинения в ударе по Чернобыльской АЭС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:УкраинаМИД РФ

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