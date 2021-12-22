Захарова связала действия НАТО в Черном море с позицией США по «Северному потоку-2»

«Вся провокативная деятельность [НАТО] в основе своей имеет опять же дикую аллергию США и в принципе натовского сообщества — очень многих представителей НАТО — в отношении энергетического выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам проекта [газопровода]», — подчеркнула дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова указала, что Североатлантический альянс внешне признал невозможность открытого политического давления, а также отсутствия результата от агрессивной риторики и шантажа. По словам дипломата, теперь страны НАТО перешли «к другого рода действиям», и активность в Черном море «демонстрирует истинность [их] намерений».

Ранее Захарова заявила, что активность военно-воздушных сил Североатлантического альянса у российских границ создает угрозы для гражданской авиации, напоминает Ura.ru.

