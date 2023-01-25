Захарова: США втягивают в войну Европу для поддержания своей экономики

Европейцы не понимают, что США втягивают их в большую войну ради поддержания собственной экономики. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, у Вашингтона уже давно нет никаких иных ресурсов для обеспечения доллара и поддержания темпов роста американской экономики, кроме создания очагов напряженности в мире.

«Зеленая бумага с водяными знаками обеспечена только одним - наличием печатного станка и чернил», - отметила дипломат.