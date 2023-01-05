Белый дом: США не будут вести переговоры о возвращении Уилана публично

«Мы не собираемся вести переговоры публично, я не буду даже пытаться обозначить контекст или детали продолжающихся обсуждений с русскими», — заявил он.

Подчеркивается, что США хотят увидеть Уилана дома.

Обмен Виктора Бута и Бриттни Грайнер между Москвой и Вашингтоном снова поднял вопрос о судьбе осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. Американцам некого предложить для обмена, чтобы вытащить бывшего морского пехотинца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

