Белый дом: США не будут вести переговоры о возвращении Уилана публично

Власти Соединенных Штатов не хотят публичности в продолжающихся переговорах с Москвой о возвращении американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

СМИ: исключен скорый обмен осужденного в России американца Уилана

«Мы не собираемся вести переговоры публично, я не буду даже пытаться обозначить контекст или детали продолжающихся обсуждений с русскими», — заявил он.

Подчеркивается, что США хотят увидеть Уилана дома.

Обмен Виктора Бута и Бриттни Грайнер между Москвой и Вашингтоном снова поднял вопрос о судьбе осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. Американцам некого предложить для обмена, чтобы вытащить бывшего морского пехотинца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:США
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