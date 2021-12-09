Захарова: США разваливают систему международных отношений
США разваливают систему международных отношений, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом дипломат заявила, комментируя высказывание помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о трансформации системы международных отношений.
Ранее Салливан высказал мнение, что нынешняя структура отношений в мире во главе с ООН постепенно уходит в прошлое.
Как отметила Захарова, советник американского лидера признал активные попытки Вашингтона изменить установившийся порядок, формируя действующие на благо США новые «альянсы, партнерства и институты», пишет RT.
«Ровно то, о чем мы говорим уже года три: Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать», — пишет представитель российского МИД в своем Telegram-канале.
Захарова добавила, что США организуют «Саммит за демократию» именно с этой целью, и участники встречи будут «обслуживать интересы» Соединенных Штатов, пишет РИА ФАН.
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