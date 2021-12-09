Захарова: США разваливают систему международных отношений

Ранее Салливан высказал мнение, что нынешняя структура отношений в мире во главе с ООН постепенно уходит в прошлое.

Как отметила Захарова, советник американского лидера признал активные попытки Вашингтона изменить установившийся порядок, формируя действующие на благо США новые «альянсы, партнерства и институты», пишет RT.

«Ровно то, о чем мы говорим уже года три: Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать», — пишет представитель российского МИД в своем Telegram-канале.

Захарова добавила, что США организуют «Саммит за демократию» именно с этой целью, и участники встречи будут «обслуживать интересы» Соединенных Штатов, пишет РИА ФАН.

