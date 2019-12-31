Захарова: США положили ноги на стол мировой политики

«Сегодня мы видим, как традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции, формальности, в принципе в США ушла на совершенно второстепенный план», - отметила представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, США делает все «по-новому, упрощенно». Так, президент Трамп общается с прессой не в интервью, а с помощью Твиттера, и вместо уважительного отношения ко всем журналистам приглашает на мероприятия лишь избранных. То же самое, по словам Захаровой, происходит в мировой экономике.

