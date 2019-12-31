Захарова: США положили ноги на стол мировой политики
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что протокольная политика США вернулась к временам «Дикого Запада», а Вашингтон «положил ноги на стол» мировой политики.
Захарова посетовала, что сотрудники Белого дома и Госдепа США попросту перестали соблюдать протокольную деликатность. Поводом стала публикация администрацией США фотографии по итогам визита в Вашингтон министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На фото Трамп сидит за столом, а Лавров стоит перед ним, передает телеканал «360».
«Сегодня мы видим, как традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции, формальности, в принципе в США ушла на совершенно второстепенный план», - отметила представитель МИД РФ.
По словам Захаровой, США делает все «по-новому, упрощенно». Так, президент Трамп общается с прессой не в интервью, а с помощью Твиттера, и вместо уважительного отношения ко всем журналистам приглашает на мероприятия лишь избранных. То же самое, по словам Захаровой, происходит в мировой экономике.
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