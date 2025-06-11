Песков рассказал, что консультации России и США пройдут по линии дипведомств

Очередной раунд консультаций между Россией и США пройдет по линии дипведомств. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это консультации, которые будут осуществляться по линии дипломатических ведомств, здесь лучше... получить комментарии от нашего МИД», - указал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва и Вашингтон продолжают диалог и осуществляют прямые контакты, чтобы устранить раздражители двусторонних отношений.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия и США в скором времени проведут третий раунд консультаций, напоминает RT.

