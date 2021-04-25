В Кремле сделали заявление о встрече Путина и Байдена

Лидеры России и США Владимир Путин и Джозеф Байден могут встретиться в июне, сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на «Россия 1».

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«Нет, называют июнь, даже есть конкретные даты», - цитирует Ушакова RT.

Он не уточнил даты предстоящей встречи на высшем уровне.

«Ну, я пока не буду о них говорить... Июнь», - обозначил примерные сроки помощник президента России.

Напомним, 13 апреля во время телефонного разговора глава США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу в третьей стране.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВстречаДжо БайденВладимир Путин
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