В Кремле сделали заявление о встрече Путина и Байдена
Лидеры России и США Владимир Путин и Джозеф Байден могут встретиться в июне, сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на «Россия 1».
«Нет, называют июнь, даже есть конкретные даты», - цитирует Ушакова RT.
Он не уточнил даты предстоящей встречи на высшем уровне.
«Ну, я пока не буду о них говорить... Июнь», - обозначил примерные сроки помощник президента России.
Напомним, 13 апреля во время телефонного разговора глава США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу в третьей стране.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 780 / сут.
Умерли
108 тыс.+332 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+7 540 / сут.
- В Кремле сделали заявление о встрече Путина и Байдена
- ГУ МВД: Сообщения СМИ о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА не соответствуют действительности
- Более 138 тысяч водителей завалили экзамены по новому регламенту
- В Пензенской области правоохранители задержали замдиректора школы после отравления детей в бассейне
- Президент Чехии заявил о доверии полиции и гепрокуратуре в расследовании взрыва во Врбетице
- СМИ: Владелец взорванного склада во Врбетице признал поставки оружия на Украину
- Президент Армении принял отставку правительства Пашиняна
- Президент Чехии готовится сделать «чрезвычайное» обращение
- Жириновский удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени в день рождения
- В России за сутки выявили 8 780 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru