Захарова: США должны принять меры для налаживания работы дипмиссий

«Если они [США] хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», — цитирует дипломата РИА ФАН.

Захарова отметила, что разрешение кризиса в вопросе выдачи виз и дипломатической собственности России в США было «конкретным заданием», с которым заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд покинула РФ после рабочего визита в октябре.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что шансы на решение визового кризиса между странами есть. Сейчас диппредставительство «в регулярном режиме» проводит консультации с Госдепартаментом США, пишет Газета.ру.

