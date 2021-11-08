Захарова: США должны принять меры для налаживания работы дипмиссий

США должны предпринять конкретные шаги для разблокирования ситуации с работой дипломатических представительств Соединенных Штатов и России, чтобы двигаться к нормальным отношениям с РФ. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Россия потребовала от США компенсировать потерю доступа к дипсобственности

«Если они [США] хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», — цитирует дипломата РИА ФАН.

Захарова отметила, что разрешение кризиса в вопросе выдачи виз и дипломатической собственности России в США было «конкретным заданием», с которым заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд покинула РФ после рабочего визита в октябре.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что шансы на решение визового кризиса между странами есть. Сейчас диппредставительство «в регулярном режиме» проводит консультации с Госдепартаментом США, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФРоссияСШАМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры