Захарова: США должны принять меры для налаживания работы дипмиссий
США должны предпринять конкретные шаги для разблокирования ситуации с работой дипломатических представительств Соединенных Штатов и России, чтобы двигаться к нормальным отношениям с РФ. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Если они [США] хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», — цитирует дипломата РИА ФАН.
Захарова отметила, что разрешение кризиса в вопросе выдачи виз и дипломатической собственности России в США было «конкретным заданием», с которым заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд покинула РФ после рабочего визита в октябре.
Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что шансы на решение визового кризиса между странами есть. Сейчас диппредставительство «в регулярном режиме» проводит консультации с Госдепартаментом США, пишет Газета.ру.
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