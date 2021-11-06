Россия потребовала от США компенсировать потерю доступа к дипсобственности
Россия требует возврата конфискованных объектов и компенсации за простой дипломатической собственности, изъятой в США, речь идет о сотнях тысяч долларов. Об этом заявил советник-посланник посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев в интервью RTVI.
Дипломат подчеркнул, что РФ «самым настоятельным образом на всех уровнях» требует вернуть шесть объектов и возместить потери.
«Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов», — рассказал Кошелев.
Как отметил дипломат, в последние годы посольство России 470 раз обращалось в Госдепартамент с просьбой разрешить посещение конфискованных объектов для проведения их инвентаризации и осмотра, однако получало отказы.
По словам Кошелева, вопрос дипломатической собственности — самый острый раздражитель в отношениях РФ и США, и перспектив разрешения ситуации пока нет.
«Наша позиция заключается в том, что любая нормализация отношений может происходить только при безусловном возврате России всей ее собственности», — заключил дипломат.
США в 2016 году приняли санкции против России в связи с якобы вмешательством Москвы в выборы и давлением на работающих в РФ дипломатов. Американская сторона в том числе закрыла доступ к двум жилым комплексам постпредства в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются дипсобственностью России.
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