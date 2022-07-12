Захарова: США балансируют на грани ядерного конфликта

Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на высказывания премьер-министра Японии Фумио Кисиды, в том числе по тематике ядерного оружия, пишет Ura.ru.

«Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточенное гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит – прямого вооруженного конфликта ядерных держав. Очевидно, что такое столкновение было бы чревато ядерной эскалацией», — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД.

Захарова назвала неприемлемыми попытки выставить Москву в качестве угрожающей ядерным оружием страны, исказив «логику сдерживания», на которой основаны официальные комментарии РФ по ядерной тематике.

