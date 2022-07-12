Захарова: США балансируют на грани ядерного конфликта
США и союзники Вашингтона балансируют на грани конфликта ядерных держав, развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на высказывания премьер-министра Японии Фумио Кисиды, в том числе по тематике ядерного оружия, пишет Ura.ru.
«Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточенное гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит – прямого вооруженного конфликта ядерных держав. Очевидно, что такое столкновение было бы чревато ядерной эскалацией», — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД.
Захарова назвала неприемлемыми попытки выставить Москву в качестве угрожающей ядерным оружием страны, исказив «логику сдерживания», на которой основаны официальные комментарии РФ по ядерной тематике.
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