Захарова сравнила выборы премьера Британии с чаепитием у Шляпника

«Мне почему-то это напоминает английские реалии, которые были описаны их же автором, мне кажется, это такое чаепитие у Шляпника, когда один стол, одинаковые чашки, которые никто не убирает, не моет, и все, отхлебывая, просто пересаживаются на другое место», — отметила Захарова.

Кроме того, представитель МИД назвала борьбу за пост премьера Британии перестановкой людей, отметив, что в этом процессе задействованы политики, которые много лет участвовали в принятии решений.

Бывший глава британского кабмина Борис Джонсон ушел в отставку 7 июля, напоминает «Свободная пресса». На пост премьера претендуют восемь человек, в числе кандидатов глава МИД Лиз Трасс, министр финансов Надхим Захави, экс-министры Риши Сунак, Джереми Хант, Кеми Баденох.

