За пост премьера Британии поборются 8 кандидатов

Восемь кандидатов поборются за пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, среди выбранных кандидатов экс-глава Минфина Риши Сунак, младший министр по торговой политике страны Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс, глава спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, экс-глава МИД Джереми Хант, генпрокурор Суэлла Браверман, экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох и глава Минфина Надхим Захави.

Кандидаты набрали достаточное число голосов членов парламента для продолжения борьбы. Для этого нужно было заручиться как минимум 20 голосов от однопартийцев.

Следующим этапом будут проведены несколько голосований, пока не останется только два кандидата.

