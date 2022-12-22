Захарова сравнила поездку Зеленского в США с возвращеним диверсанта
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США был «полностью проплачен Вашингтоном», сообщает ТАСС.
По её мнению, всё происходящее выглядело, как «поездка диверсанта».
«Побывал Зеленский за океаном на американском правительственном лайнере. Всё это было похоже на поездку диверсанта, которого Штаты закинули на территорию Украины - на какое-то время вывезли для идеологической прокачки - и вернули обратно», - указала она.
Также Захарова высмеяла дизайн флага Украины от украинского постпреда в ООН Сергея Кислицы, сообщает RT.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал сожаление, что американский и украинский лидеры Джо Байден и Владимир Зеленский не показали потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям России, сообщает журнал «Профиль».
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