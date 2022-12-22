Захарова сравнила поездку Зеленского в США с возвращеним диверсанта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США был «полностью проплачен Вашингтоном», сообщает ТАСС.

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По её мнению, всё происходящее выглядело, как «поездка диверсанта».

«Побывал Зеленский за океаном на американском правительственном лайнере. Всё это было похоже на поездку диверсанта, которого Штаты закинули на территорию Украины - на какое-то время вывезли для идеологической прокачки - и вернули обратно», - указала она.

Также Захарова высмеяла дизайн флага Украины от украинского постпреда в ООН Сергея Кислицы, сообщает RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал сожаление, что американский и украинский лидеры Джо Байден и Владимир Зеленский не показали потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям России, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:МИД РФМария ЗахароваДжо БайденСШАВладимир Зеленский
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