Захарова сравнила ответ Госдепа о Лаврове с песней Бритни Спирс

«Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Бритни Спирс Baby One More Time», — приводит RT слова Захаровой.

Так, в тексте песни речь идет о девушке, которая не может перенести разлуку с возлюбленным.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США заявил, что страна ждет от российской стороны повода для встречи глав МИД двух государств. При этом Прайс отмечал, что США больше не будут вести дела с Россией «как обычно» в рамках саммита G20, напоминает Ura.ru.

