Захарова сравнила ответ Госдепа о Лаврове с песней Бритни Спирс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила заявление Госдепа об условиях встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы российского МИД Сергея Лаврова с песней американской певицы Бритни Спирс.

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«Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Бритни Спирс Baby One More Time», — приводит RT слова Захаровой.

Так, в тексте песни речь идет о девушке, которая не может перенести разлуку с возлюбленным.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США заявил, что страна ждет от российской стороны повода для встречи глав МИД двух государств. При этом Прайс отмечал, что США больше не будут вести дела с Россией «как обычно» в рамках саммита G20, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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