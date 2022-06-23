Госдеп прокомментировал ситуацию с вывозом российских дипломатов
В США высказались о ситуации с вывозом российских дипломатов из страны, сообщает РИА Новости.
Как заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, «это предмет продолжающихся дипломатических обсуждений».
Напомним, Министерство иностранных дел РФ заявило, что США продолжают планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии. Американские власти не дали разрешение на прилёт спецрейса госавиации России, предназначенного для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей.
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