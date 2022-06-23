Госдеп прокомментировал ситуацию с вывозом российских дипломатов

Как заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, «это предмет продолжающихся дипломатических обсуждений».

Напомним, Министерство иностранных дел РФ заявило, что США продолжают планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии. Американские власти не дали разрешение на прилёт спецрейса госавиации России, предназначенного для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей.

