Захарова сочла блокировку канала Михалкова примером цензуры Запада

Блокировка американским видеохостингом YouTube канала режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV» является примером западной цензуры, написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Михалков долго держался!»: Майданов о блокировке «Бесогон ТВ» на YouTube

По мнению дипломата, блокировка канала демонстрирует «патологическую нетерпимость неолиберального Запада к точкам зрения, отличным от своих».

Захарова полагает, что властям США стала безразлична свобода слова. Спикер МИД назвала Google подконтрольной спецслужбам США корпорацией.

Американский видеохостинг 18 января заблокировал канал Михалкова. Режиссер заявил, что «продолжит говорить правду, которую ищет», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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