Захарова: Швеция остановила расследование с «Северными потоками» из-за боязни правды

По ее словам, шведские власти изначально демонстрировали несерьезность намерений в отношении расследования.

«Что же это за одно оставшееся логическое объяснение? Боязнь раскрыть правду о том, что случилось с "Северными потоками" в экономической зоне Швеции», - пояснила дипломат.

Захарова напомнила, что Швеция ранее неоднократно отвечала отказом на призывы России обеспечить расследование ситуации с привлечением представителей исполнительной власти РФ и «Газпрома».

Ранее шведская прокуратура объявила о прекращении расследования по делу о взрывах на «Северных потоках» в Балтийском море. Следствие пришло к выводу, что дело о взрывах не распространяется на шведскую юрисдикцию, напоминает «Радиоточка НСН».

