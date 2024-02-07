Захарова: Швеция остановила расследование с «Северными потоками» из-за боязни правды
Решение Швеции прекратить расследование теракта на «Северных потоках» объясняется боязнью раскрыть правду. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, шведские власти изначально демонстрировали несерьезность намерений в отношении расследования.
«Что же это за одно оставшееся логическое объяснение? Боязнь раскрыть правду о том, что случилось с "Северными потоками" в экономической зоне Швеции», - пояснила дипломат.
Захарова напомнила, что Швеция ранее неоднократно отвечала отказом на призывы России обеспечить расследование ситуации с привлечением представителей исполнительной власти РФ и «Газпрома».
Ранее шведская прокуратура объявила о прекращении расследования по делу о взрывах на «Северных потоках» в Балтийском море. Следствие пришло к выводу, что дело о взрывах не распространяется на шведскую юрисдикцию, напоминает «Радиоточка НСН».
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