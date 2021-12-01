Захарова: Санкции против России показывают слабость США
Санкции США в отношении России демонстрируют слабость Вашингтона, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Раньше, возможно, они [США] считали, что это проявление их силы. На сегодняшний день с учетом развития целого ряда направлений всего: и экономики, и гуманитарной сферы, да и в общем-то политических наук, — по-моему, уже не требует дополнительных доказательств тот факт, что когда ты применяешь незаконные средства воздействия, когда ты не используешь широкую планку законных возможностей для ведения конкуренции, ты проявляешь слабость», — заявила дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
На минувшей неделе США ввели санкции против восьми физлиц или организаций и 17 принадлежащих им судов, в том числе двух российских судов, из-за газопровода «Северный поток—2», напоминает Ura.ru.
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