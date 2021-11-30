Американские сенаторы заблокировали проект оборонного бюджета с санкциями против России

Представители Республиканской партии США во время процедурного голосования в Сенате американского Конгресса заблокировали дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (с 1 октября 2021 года - НСН). Об этом сообщает ТАСС.

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Для перехода на следующий этап рассмотрения в Сенате документ должен был набрать 60 голосов. Однако проект поддержали лишь 45 сенаторов, 51 человек высказался против.

Перед голосованием лидер республиканцев, сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл заявил, что его партия заблокирует проект оборонного бюджета на сумму в примерно $770 млрд из-за решения демократического большинства не допускать утверждения ряда предложений. В частности, республиканское меньшинство предложило пакет с 18 поправками, среди которых — дополнительные санкции против газопровода «Северный поток-2».

Обсуждения проекта оборонного бюджета США в Сенате продолжатся до тех пор, пока процесс не будет прекращен очередным аналогичным голосованием. В случае успеха пройдет еще одно голосование о включении в проект пакета с более чем 50 внесенными поправками.

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