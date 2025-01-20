Захарова: Россия ждет опровержений от обвинявших ее в диверсиях с кабелями
Россия ждёт опровержений от тех, кто обвинял её в диверсиях с подводными кабелями в Балтийском море. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она указала на публикацию The Washington Post, в которой говорится, что инциденты с кабелями, «вероятнее всего, были результатом стечения обстоятельств, а не следствием намеренного саботажа» с российской стороны.
«Ждём у микрофонов всех ранее высказавшихся с фальшивым обвинением», - написала Захарова.
Ранее главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Клаэссон отметил, что до сих пор не удалось однозначно определить, является ли обрыв кабелей в Балтийском море диверсией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru