Захарова: Россия ждет опровержений от обвинявших ее в диверсиях с кабелями

Россия ждёт опровержений от тех, кто обвинял её в диверсиях с подводными кабелями в Балтийском море. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она указала на публикацию The Washington Post, в которой говорится, что инциденты с кабелями, «вероятнее всего, были результатом стечения обстоятельств, а не следствием намеренного саботажа» с российской стороны.

«Ждём у микрофонов всех ранее высказавшихся с фальшивым обвинением», - написала Захарова.

Ранее главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Клаэссон отметил, что до сих пор не удалось однозначно определить, является ли обрыв кабелей в Балтийском море диверсией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Балтийское МореРоссияОпровержениеМИД РФМария Захарова

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