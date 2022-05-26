Захарова: Россия разрабатывает ответные меры на санкции США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское правительство разрабатывает комплекс ответных мер на новые санкции США. Об этом она сообщила в эфире Первого канала.
Захарова отметила, что в настоящий момент не может говорить о деталях разрабатываемых мер без согласования со всеми ответственными сторонами.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не снимут санкции с России до момента прекращения спецоперации на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru