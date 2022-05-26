Захарова: Россия разрабатывает ответные меры на санкции США

Захарова отметила, что в настоящий момент не может говорить о деталях разрабатываемых мер без согласования со всеми ответственными сторонами.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не снимут санкции с России до момента прекращения спецоперации на Украине.

