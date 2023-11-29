Захарова: Россия получила ноту Финляндии о закрытии последнего КПП

«29 ноября наша сторона официально получила ноту посольства Финляндии в Москве, они уведомляют ... о решении финских властей закрыть с 30 ноября ... пункт пропуска "Райя-Йоосеппи", таким образом будут закрыты все пункты пропуска», — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что ограничения будут действовать до 14 декабря.

Ранее Финляндия закрыла семь КПП на границе с Россией для ищущих убежища, работу продолжал лишь пункт «Райя-Йоосеппи» — «Лотта» в Мурманской области. Позже в Хельсинки решили закрыть и этот пункт пропуска, ограничения начнут действовать с полуночи 30 ноября, отмечает RT. При этом власти сохранят возможность проезда грузового транспорта, пишет «Свободная пресса».

