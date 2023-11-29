Захарова: Россия получила ноту Финляндии о закрытии последнего КПП
Россия получила ноту от посольства Финляндии в РФ о закрытии последнего, самого северного пункта пропуска на границе двух стран. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«29 ноября наша сторона официально получила ноту посольства Финляндии в Москве, они уведомляют ... о решении финских властей закрыть с 30 ноября ... пункт пропуска "Райя-Йоосеппи", таким образом будут закрыты все пункты пропуска», — указала дипломат.
Захарова подчеркнула, что ограничения будут действовать до 14 декабря.
Ранее Финляндия закрыла семь КПП на границе с Россией для ищущих убежища, работу продолжал лишь пункт «Райя-Йоосеппи» — «Лотта» в Мурманской области. Позже в Хельсинки решили закрыть и этот пункт пропуска, ограничения начнут действовать с полуночи 30 ноября, отмечает RT. При этом власти сохранят возможность проезда грузового транспорта, пишет «Свободная пресса».
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