Володин: Закрытие КПП на границе обойдется Финляндии в 3 млрд евро
Финляндия потеряет около 3 млрд евро из-за закрытия почти всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По словам политика, на западе Хельсинки ждет ряд проблем, от увеличения военных расходов из-за вступления в НАТО до последствий незаконных антироссийских санкций, «с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться».
Спикер нижней палаты российского парламента указал, что в девяти странах Европы экономика «уйдет в минус». Володин напомнил о рецессии и потере ВВП на уровне 0,5% в Германии и стагнации в Британии.
«Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться», — подчеркнул политик.
Ранее финские власти приняли решение закрыть семь КПП на границе с Россией, напоминает телеканал «360». Работу продолжает лишь пункт «Райя-Йоосеппи» — «Лотта» в Мурманской области, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru