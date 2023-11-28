Володин: Закрытие КПП на границе обойдется Финляндии в 3 млрд евро

По словам политика, на западе Хельсинки ждет ряд проблем, от увеличения военных расходов из-за вступления в НАТО до последствий незаконных антироссийских санкций, «с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться».

Спикер нижней палаты российского парламента указал, что в девяти странах Европы экономика «уйдет в минус». Володин напомнил о рецессии и потере ВВП на уровне 0,5% в Германии и стагнации в Британии.

«Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться», — подчеркнул политик.

Ранее финские власти приняли решение закрыть семь КПП на границе с Россией, напоминает телеканал «360». Работу продолжает лишь пункт «Райя-Йоосеппи» — «Лотта» в Мурманской области, пишет RT.

