Захарова: Россия поднимет в ООН тему хакерских атак на ВГТРК

«Этот вопрос будет поднят на всех международных площадках: и в ООН, и в ЮНЕСКО», — подчеркнула дипломат, добавив, что последняя обязана обратить внимание на инцидент.

Онлайн-сервисы ВГТРК в ночь на 7 октября подверглись беспрецедентной кибератаке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Несмотря на попытки прервать вещание телеканалов и радиостанций, они работают штатно.

