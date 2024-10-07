Захарова: Россия поднимет в ООН тему хакерских атак на ВГТРК

Россия намерена поднять тему хакерских атак на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) в международных организациях. Об этом заявила журналистам официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

ВГТРК: Атака хакеров на онлайн-сервисы не нанесла существенного урона работе

«Этот вопрос будет поднят на всех международных площадках: и в ООН, и в ЮНЕСКО», — подчеркнула дипломат, добавив, что последняя обязана обратить внимание на инцидент.

Онлайн-сервисы ВГТРК в ночь на 7 октября подверглись беспрецедентной кибератаке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Несмотря на попытки прервать вещание телеканалов и радиостанций, они работают штатно.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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