Захарова: Россия поднимет в ООН тему хакерских атак на ВГТРК
Россия намерена поднять тему хакерских атак на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) в международных организациях. Об этом заявила журналистам официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Этот вопрос будет поднят на всех международных площадках: и в ООН, и в ЮНЕСКО», — подчеркнула дипломат, добавив, что последняя обязана обратить внимание на инцидент.
Онлайн-сервисы ВГТРК в ночь на 7 октября подверглись беспрецедентной кибератаке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Несмотря на попытки прервать вещание телеканалов и радиостанций, они работают штатно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru