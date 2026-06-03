Захарова: Россия не получала от Запада кандидатур переговорщика
Россия пока не получала от Запада каких-либо кандидатур переговорщика. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, на данный момент не поступало «ничего серьёзного в виде каких-то предложений».
«Ничего... что можно было бы рассматривать в качестве действительно заслуживающего серьёзного внимания среди этих многочисленных заявлений», - сказала дипломат.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что посредником на переговорах Евросоюза с Россией должен быть человек, понимающий русскую душу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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