Захарова: Россия не получала от Запада кандидатур переговорщика

По её словам, на данный момент не поступало «ничего серьёзного в виде каких-то предложений».

«Ничего... что можно было бы рассматривать в качестве действительно заслуживающего серьёзного внимания среди этих многочисленных заявлений», - сказала дипломат.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что посредником на переговорах Евросоюза с Россией должен быть человек, понимающий русскую душу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».