Захарова: Россия не исключает ухудшения ситуации на юго-востоке Украины

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что конфликт на юго-востоке Украины не имеет военного решения, попытки урегулировать его силой «будут иметь самые печальные, непредсказуемые, трагические последствия», сообщает ТАСС.

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По её словам, украинские силовики «сознательно нарушают согласованные дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, в украинские власти целенаправленно «заводят переговоры в контактной группе в тупик», чтобы получить возможность для «возвращения Донбасса военным путём».

Она отметила, что Россия встревожена трагическим развитием событий и «не исключает дальнейшего ухудшения ситуации», так как непрекращающиеся поставки Киеву вооружений западными странами укрепляют уверенность Украины в возможности силового решения конфликта в Донбассе.

«Мы призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием, - это прежде всего Вашингтон, но также и Берлин с Парижем - как участников нормандского формата прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами», - подчеркнула Захарова.

Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о том, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 были впервые применены в боевых действиях в Донбассе, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:УкраинаВойна В ДонбассеМИД РФМария Захарова
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