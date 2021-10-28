Захарова: Россия не исключает ухудшения ситуации на юго-востоке Украины
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что конфликт на юго-востоке Украины не имеет военного решения, попытки урегулировать его силой «будут иметь самые печальные, непредсказуемые, трагические последствия», сообщает ТАСС.
По её словам, украинские силовики «сознательно нарушают согласованные дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, в украинские власти целенаправленно «заводят переговоры в контактной группе в тупик», чтобы получить возможность для «возвращения Донбасса военным путём».
Она отметила, что Россия встревожена трагическим развитием событий и «не исключает дальнейшего ухудшения ситуации», так как непрекращающиеся поставки Киеву вооружений западными странами укрепляют уверенность Украины в возможности силового решения конфликта в Донбассе.
«Мы призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием, - это прежде всего Вашингтон, но также и Берлин с Парижем - как участников нормандского формата прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами», - подчеркнула Захарова.
Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о том, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 были впервые применены в боевых действиях в Донбассе, сообщает «Свободная пресса».
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