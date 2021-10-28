Грызлов обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе

«Вся ответственность за обострение ситуации на Донбассе лежит на украинской стороне», — заявил он. Украина «пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий», — отметил полпред.

Также Грызлов сообщил, что власти Украины отказались прояснить ситуацию с применением беспилотного летательного аппарата «Байрактар» на линии боевого соприкосновения в Донбассе на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по донбасскому урегулированию.



