Грызлов обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе

Вся ответственность за обострение ситуации в Донбассе лежит на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Бориса Грызлова.

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«Вся ответственность за обострение ситуации на Донбассе лежит на украинской стороне», — заявил он. Украина «пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий», — отметил полпред.

Также Грызлов сообщил, что власти Украины отказались прояснить ситуацию с применением беспилотного летательного аппарата «Байрактар» на линии боевого соприкосновения в Донбассе на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по донбасскому урегулированию.


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Фото: novorosinform.org
ТЕГИ:Донбасс
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