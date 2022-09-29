Захарова: Россия готова взаимодействовать с новым правительством Италии
Россия готова взаимодействовать с новым правительством Италии и с уважением относится к демократическому волеизъявлению людей, которое было оформлено в виде выборов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По ее словам, нынешняя международная обстановка накладывает на отношения с Италией существенный отпечаток. Захарова отметила, что важнейшие механизмы двустороннего взаимодействия подорваны, был нанесен существенный ущерб экономическому сотрудничеству в торговле и энергетике, а также свернуты контакты по вопросам безопасности в Европе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что итоги парламентских выборов в Италии - исключительно внутреннее дело этой страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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