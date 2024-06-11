Захарова: России частично ограничили доступ к продовольственной программе ООН

Она пояснила, что в МИД РФ действительно недавно получили обращение российской компании, которая официально поставляет товары и услуги ВПП, о том, что ей ограничили допуск к тендерам. Однако там указано, что ограничения распространяются на единичные категории товаров при реализации гуманитарных операций, например, на горох и подсолнечное масло.

Захарова также прокомментировала донорские взносы ВПП, пояснив, что та часть, которую Россия передала в программу, предназначалась для покупки только отечественных продуктов. Она также добавила, что взносы РФ в программу продолжаются и Россия находится в контакте с секретариатом ВПП для выяснения ситуации с ограничениями.

Об ограничении доступа к ВПП для российских поставщиков стало известно 5 июня. В рамках программы страны закупают и передают продовольствие в нуждающиеся страны как гуманитарную помощь. Россия была поставщиком этой программы с 2002 года, она поставляла в том числе муку, подсолнечное масло и горох в Сирию, Афганистан, страны Центральной Азии и другие. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

