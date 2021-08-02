Власти США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну
США попросили покинуть страну 24 российских дипломатов, у которых истекает срок действия виз. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest.
Сотрудникам дипведомств необходимо покинуть Соединенные Штаты до 3 сентября, отмечает Газета.ру.
«Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», — рассказал дипломат.
После очередных антироссийских санкций, введенных США в апреле, началось дипломатическое обострение между Москвой и Вашингтоном, напоминают Известия. США выслали 10 российских дипломатов, Россия приняла ответные меры. Позже РФ запретила найм россиян и граждан третьих стран американскими диппредставительствами в РФ. Из-за этого шага российских властей посольство США в Москве сократило количество оказываемых консульских услуг. Кроме того, диппредставительство заявило о прекращении выдачи неиммиграционных виз и виз для недипломатических поездок.
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