Власти США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну

США попросили покинуть страну 24 российских дипломатов, у которых истекает срок действия виз. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest.

Сотрудникам дипведомств необходимо покинуть Соединенные Штаты до 3 сентября, отмечает Газета.ру.

«Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», — рассказал дипломат.

После очередных антироссийских санкций, введенных США в апреле, началось дипломатическое обострение между Москвой и Вашингтоном, напоминают Известия. США выслали 10 российских дипломатов, Россия приняла ответные меры. Позже РФ запретила найм россиян и граждан третьих стран американскими диппредставительствами в РФ. Из-за этого шага российских властей посольство США в Москве сократило количество оказываемых консульских услуг. Кроме того, диппредставительство заявило о прекращении выдачи неиммиграционных виз и виз для недипломатических поездок.

