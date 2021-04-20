Чехия пригрозила выслать всех российских дипломатов
Власти Чехии могут выслать из страны всех российских дипломатов. Об этом написал первый вице-премьер, глава МВД и временно исполняющий обязанности главы МИД Ян Гамачек на своей странице в Facebook.
«Я готов ко всему. Даже к построению отношений (России и Чехии - прим. ред.) с нуля. Значит, мы отправим всех (дипломатов - прим. ред.) домой», — цитирует политика Ura.ru.
Ранее Гамачек призвал союзников из НАТО и Евросоюза также выслать российских дипломатов в знак солидарности, напоминает Газета.ру.
Чешские власти 17 апреля обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и заявили о выдворении из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, напоминает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 164 / сут.
Умерли
106 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 631 / сут.
- Вернувшихся из Турции и Танзании россиян обязали дважды сдавать тест на COVID-19
- Google включил борщ в десятку вошедших в историю российских блюд
- Производство вакцины «Спутник V» началось в Аргентине
- Белый медведь умер в зоопарке Екатеринбурга из-за детского мячика
- Баста анонсировал первый в мире бой в категории бриджервейт
- Чехия пригрозила выслать всех российских дипломатов
- Федору Конюхову предстоит в одиночку отпугивать белых медведей
- Глава МИД Украины рассказал о неудачной попытке поговорить с Лавровым
- Федор Конюхов готов в одиночку очистить Северный полюс от пластика
- Фёдор Конюхов впервые в одиночку «пересидит» Северный полюс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru