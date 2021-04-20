Чехия пригрозила выслать всех российских дипломатов

Власти Чехии могут выслать из страны всех российских дипломатов. Об этом написал первый вице-премьер, глава МВД и временно исполняющий обязанности главы МИД Ян Гамачек на своей странице в Facebook.

Чехия пыталась отвлечь Россию от покушения на Лукашенко?

«Я готов ко всему. Даже к построению отношений (России и Чехии - прим. ред.) с нуля. Значит, мы отправим всех (дипломатов - прим. ред.) домой», — цитирует политика Ura.ru.

Ранее Гамачек призвал союзников из НАТО и Евросоюза также выслать российских дипломатов в знак солидарности, напоминает Газета.ру.

Чешские власти 17 апреля обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и заявили о выдворении из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Российское ПосольствоРоссияЧехия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры