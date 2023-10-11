Отмечается, что РФ в ближайшие дни направит наглядный материал о целом ряде так и не удавшихся провокаций Киева. Указывается, что речь идет в том числе о провокациях с применением отравляющих веществ и токсичных химикатов.

Ранее, 9 октября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что усилия РФ по обнародованию незаконной военно-биологической деятельности США вынудили Вашингтон выводить биоисследования в Африку, передает «Радиоточка НСН».



