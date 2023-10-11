Захарова: РФ направит в ОЗХО данные о провокациях Киева с токсичными веществами
Россия направит в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о неудавшихся провокациях Украины с применением отравляющих веществ. Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который размещен на сайте министерства.
Отмечается, что РФ в ближайшие дни направит наглядный материал о целом ряде так и не удавшихся провокаций Киева. Указывается, что речь идет в том числе о провокациях с применением отравляющих веществ и токсичных химикатов.
Ранее, 9 октября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что усилия РФ по обнародованию незаконной военно-биологической деятельности США вынудили Вашингтон выводить биоисследования в Африку, передает «Радиоточка НСН».
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