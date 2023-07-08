ОЗХО сообщила об уничтожении всех заявленных запасов химоружия в мире
Все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены. Об этом сообщила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«Организация ... подтверждает, что последнее химическое оружие из запасов, заявленных всеми государствами-участниками Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), было признано уничтоженным», — говорится в заявлении ОЗХО.
Отмечается, что последний запас химического оружия оставался у США и был «необратимо уничтожен» в пятницу на заводе по уничтожению отравляющих веществ Blue Grass в штате Кентукки.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Штаты готовы завершить уничтожение своих запасов химического оружия к осени 2023 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru