Захарова: РФ на саммите G20 подтвердит готовность поставлять энергоресурсы и продовольствие

Россия на саммите «Большой двадцатки» намерена подтвердить готовность поставлять продовольствие и энергоресурсы в нуждающиеся страны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

В посольстве РФ допустили, что Путин примет участие в работе саммита G20 по видеосвязи

По её словам, в Индонезии планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая создание газового хаба в Турции и организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.

Вместе с тем, как подчеркнула дипломат, Москва отвергает любые попытки ценового и иного внешнего давления.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию на саммите G20 представит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИндонезияСаммит G20МИД РФМария Захарова
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