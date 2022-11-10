Захарова: РФ на саммите G20 подтвердит готовность поставлять энергоресурсы и продовольствие
Россия на саммите «Большой двадцатки» намерена подтвердить готовность поставлять продовольствие и энергоресурсы в нуждающиеся страны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По её словам, в Индонезии планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая создание газового хаба в Турции и организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
Вместе с тем, как подчеркнула дипломат, Москва отвергает любые попытки ценового и иного внешнего давления.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию на саммите G20 представит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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