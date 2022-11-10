В посольстве РФ допустили, что Путин примет участие в работе саммита G20 по видеосвязи

Как сообщил представитель дипмиссии агентству РИА Новости, вопрос участия российского лидера прорабатывается.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди сообщил, что Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на Бали с 15 по 16 ноября, напоминает Ura.ru. Отмечалось, что на мероприятие отправится глава российского МИД Сергей Лавров, пишет РИА ФАН.

При этом в Кремле указывали, что формат участия Путина в саммите G20 пока не определен, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

