В посольстве РФ допустили, что Путин примет участие в работе саммита G20 по видеосвязи

Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в видеоформате. Об этом заявил пресс-атташе посольства РФ в Индонезии Александр Тумайкин.

СМИ: Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки»

Как сообщил представитель дипмиссии агентству РИА Новости, вопрос участия российского лидера прорабатывается.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди сообщил, что Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на Бали с 15 по 16 ноября, напоминает Ura.ru. Отмечалось, что на мероприятие отправится глава российского МИД Сергей Лавров, пишет РИА ФАН.

При этом в Кремле указывали, что формат участия Путина в саммите G20 пока не определен, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ИндонезияСаммит G20Владимир Путин
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