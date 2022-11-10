В посольстве РФ допустили, что Путин примет участие в работе саммита G20 по видеосвязи
Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в видеоформате. Об этом заявил пресс-атташе посольства РФ в Индонезии Александр Тумайкин.
Как сообщил представитель дипмиссии агентству РИА Новости, вопрос участия российского лидера прорабатывается.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди сообщил, что Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на Бали с 15 по 16 ноября, напоминает Ura.ru. Отмечалось, что на мероприятие отправится глава российского МИД Сергей Лавров, пишет РИА ФАН.
При этом в Кремле указывали, что формат участия Путина в саммите G20 пока не определен, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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