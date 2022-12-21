СМИ: Россия перенимает практику США и НАТО в ядерной сфере

Издание отмечает, что о новой составляющей сближения Москвы и Минска в военной сфере рассказали президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на совместной пресс-конференции в Минске 19 декабря.

«Считаю возможным продолжить реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью»,— указал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты на протяжении десятилетий «проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках НАТО». В свою очередь, Лукашенко отметил, что подобное решение было принято из-за «напряжения» у границ Союзного государства и необходимости обезопасить республику.

«Коммерсантъ» указывает, что Россия в последние несколько лет обвиняла США и их союзников в НАТО в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за практики, которую сейчас по сути переносит на союз с Белоруссией. В соответствии с ДНЯО, ядерные державы обязуются не передавать прямо или косвенно ядерное оружие неядерным странам. Россия считает, что в ходе совместных ядерных миссий НАТО эти запреты не выполняются.

В МИД РФ в ответ на запрос газеты отметили, что озвученные Россией и Белоруссией меры — реакция на развитие многолетней практики «совместных ядерных миссий» НАТО, пишет Ura.ru. При этом российская сторона не планирует передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия, оснащать белорусские системы ядерными боезарядами или перемещать такие заряды на территорию республики, создавать в Белоруссии объекты для хранения ядерных боезарядов.

«На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов "Искандер-М" двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие», — говорится в ответе официального представителя МИД Марии Захаровой.

Кроме того, белорусских военных будут готовить в российских учебных центрах по программам, не включающим вопросы эксплуатации ядерных боезарядов, отмечает телеканал «360». В дальнейшем Москва будет исходить из действий стран НАТО по отношению к Союзному государству.

