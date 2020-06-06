Захарова: Растет число россиян, желающих вылететь из США

Отметим, что уже более недели в США проходят акции протеста против произвола и расизма полицейских. Поводом стало убийство темнокожего американца Джорджа Флойда полицейскими при его задержании. Один из стражей порядка в течении нескольких минут давил коленом на шею мужчине, после чего тот умер в больнице. Один полицейский обвинен в убийстве, еще трое полицейских обвиняются в пособничестве.

По словам Захаровой, начавшиеся беспорядке в разных городах США вызвали рост запросов россиян на вывозные борты. Она отметила, что двумя неделями ранее горячей точкой по вопросу вывоза россиян считались Азия и Ближний Восток.



